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    В мире

    В 2016 г истребители НАТО 780 раз отслеживали самолеты России - СМИ

    (обновлено: )28
    Как сообщил официальный представитель авиабазы НАТО Рамштайн в интервью, опубликованном в субботу, в 2015 году общее количество вылетов по тревоге истребителей НАТО составило 410.
    Истребители

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.

    Украина-НАТО
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    Как заявил официальный представитель авиабазы НАТО Рамштайн (Германия), это наибольшее количество вылетов со времен окончания холодной войны.

    В 2015 году общее количество вылетов по тревоге истребителей НАТО составило 410, добавил он в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу.

    Такое увеличение, по мнению представителя альянса, связано со значительным ухудшением ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке и военным участием России в конфликте в Сирии, что привело к участившимся вылетам турецких ВВС командованием НАТО в 2016 году.

    По словам представителя альянса, вылеты по тревоге, не связанные с российскими самолетами в Европе, сравнительно редки, в прошлом году их было 90, они связаны с идентификацией и наблюдением за военными самолетами других иностранных государств или не опознанными сразу гражданскими и грузовыми воздушными суднами.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой угрозы со стороны Российской Федерации.

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