В Афганистане число жертв нападения на военную базу возросло до 140

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В результате атаки радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 афганских военнослужащих, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганские официальные лица.

Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, административного центра провинции.

Один чиновник из города Мазари-Шариф сообщил, что число жертв составило 140 человек, многие также получили ранения. Другие официальные лица отмечают, что число погибших может быть выше.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.