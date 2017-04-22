наверх
22.04.201708:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Куба и Марокко восстановили дипотношения, разорванные в 1980 году

    (обновлено: )12
    Правительства двух государств исходили из взаимной воли развивать дружеские отношения и сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах.
    Рукопожатие
    REUTERS Suzanne Plunkett

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны в 1980 году, сообщает радиостанция Radio Havana.

    Владимир Огрызко - экс-министр иностранных дел Украины.
    Украинское фото
    Россию изолировать, дипотношения разорвать, визы ввести - Огрызко

    По данным радиостанции, правительства двух государств исходили из взаимной воли развивать дружеские отношения и сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах.

    Как сообщается, церемония подписания соглашения о восстановлении дипотношений проходила в постпредстве Кубы при ООН в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители государств при ООН Анаянси Родригез и Омар Хилали.

    Государства разорвали дипломатические отношения в 1980 году после того, как Куба поддержала Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио) в конфликте.

    Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной ─ Мавритании.

    В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть из них отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

    Напомним, в прошлом году главы МИД стран Евросоюза подписали в Брюсселе первое в истории соглашение с Кубой о политическом диалоге и сотрудничестве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента