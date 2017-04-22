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    В мире

    В Венесуэле в ходе беспорядков погибли 12 человек

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    Всего с 4 апреля в ходе беспорядков и грабежей погибли уже более 20 человек. Эти события происходили после массовых акций протеста оппозиции.
    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что в ходе беспорядков и грабежей в Каракасе в ночь на пятницу погибли до 12 человек.

    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP
    Протесты в Венесуэле: дымовые шашки, "коктейли Молотова" и жертвы

    Ранее сообщалось об 11 убитых. Еще семь человек получили ранения.

    Грабежи начались в районе Паррокия-дель-Валье поздно вечером в четверг и продолжались всю ночь. Эти события происходили после массовых акций протеста оппозиции, в которых за два дня были убиты еще четыре человека. Всего же с 4 апреля, когда начались протесты, их жертвами уже стали более 20 человек.

    Массовые протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

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