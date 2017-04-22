Пенс: безъядерного статуса Корейского полуострова можно добиться мирно

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс заявил о возможности добиться безъядерного статуса Корейского полуострова благодаря сотрудничеству с КНР, сообщает агентство Рейтер.

Смотрите также: Военный парад в КНДР в "День Солнца"

По данным агентства, Пенс на пресс-конференции в Австралии заявил, что безъядерного статуса полуострова можно будет добиться мирным путем благодаря вовлечению КНР.

Пенс в Сиднее провел встречу с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.