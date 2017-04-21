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    Трамп подписал указ о пересмотре налогового регулирования

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    По словам министра финансов США Стива Мнучина, цель указа о пересмотре налогового регулирования - "сделать американский бизнес самым конкурентоспособным в мире".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре налогового регулирования для стимулирования роста экономики, церемонию подписания транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    Во время своего выступления перед подписанием указов Трамп сказал, что сделает крупное заявление в среду по налоговой реформе.

    Трамп сообщил, что пересмотр налогового регулирования очень важен, поскольку "люди не могут заполнить налоговую декларацию, они не знают, что делают, это слишком сложно".

    "Трамп подписал указ о пересмотре всех значимых налоговых правил 2016 года, чтобы помочь американцам справится с несправедливой налоговой политикой. Налоговый кодекс во время предыдущих администраций стал очень дорогим бременем для экономики и американских налогоплательщиков", — заявили в Белом доме, комментируя подписание указа.

    Как рассказал журналистам министр финансов США Стив Мнучин, его ведомство "проанализирует каждое значительное налоговое регулирование в отдельности, которое было принято за последние 1,5 года".

    "Мы определим, нужны ли они в налоговом кодексе, необходимы ли они. Если мы решим, что бремя слишком большое, то мы дадим рекомендации президенту, как изменить это", — сказал Мнучин.

    По его словам, цель указа — "сделать американский бизнес самым конкурентоспособным в мире".

    В Белом доме отметили, что министерство финансов "должно подготовить соответствующие рекомендации в течение 150 дней".

    Кроме того, Трамп подписал два меморандума касающиеся пересмотра принятого в 2010 году закона Додда-Франка, принятого для снижения рисков американской финансовой системы. Трамп ранее заявлял, что закон Додда-Франка создает большое бремя для финансовых институтов, и от него необходимо в той или иной мере избавиться.

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