MasterCard выпустила кредитную карту, распознающую отпечатки пальцев

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Корпорация MasterCard анонсировала выпуск кредитной карты, распознающей отпечатки пальцев, сообщает BBC.

В карте встроен EMV-чип, позволяющий распознавать отпечатки пальцев, который также используется для оплаты смартфоном.

Совершая платеж, необходимо держаться за биометрический сенсор и ввод Pin-кода не требуется.

"Использование технологии отпечатков может повысить уровень безопасности", — заявил Анджей Бхолла, главный эксперт MasterCard по безопасности.

Испытания первых карт проводится в ЮАР.

Ранее сообщалось, что потребители в Великобритании подготовили рекордный в истории страны коллективный иск к одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. на общую сумму в 19 миллиардов британских фунтов стерлингов (около 25 миллиардов долларов).