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    MasterCard выпустила кредитную карту, распознающую отпечатки пальцев

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    Как сообщили в корпорации MasterCard, что новые технологии распознавания отпечатков пальцев существенно повысят уровень безопасности.
    Логотип MasterCard
    REUTERS Eduard Korniyenko

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Корпорация MasterCard анонсировала выпуск кредитной карты, распознающей отпечатки пальцев, сообщает BBC.

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    В карте встроен EMV-чип, позволяющий распознавать отпечатки пальцев, который также используется для оплаты смартфоном.

    Совершая платеж, необходимо держаться за биометрический сенсор и ввод Pin-кода не требуется.

    "Использование технологии отпечатков может повысить уровень безопасности", — заявил Анджей Бхолла, главный эксперт MasterCard по безопасности.

    Испытания первых карт проводится в ЮАР.

    Ранее сообщалось, что потребители в Великобритании подготовили рекордный в истории страны коллективный иск к одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. на общую сумму в 19 миллиардов британских фунтов стерлингов (около 25 миллиардов долларов).

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