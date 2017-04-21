Италия хочет наладить морское сообщение с Крымом

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Итальянская область Лигурия планирует заключить соглашение с Крымом о морском сообщении. Об этом в эфире выездной студии радио "Спутник в Крыму" на Ялтинском международном экономическом форуме сообщил асессор (министр областного правительства) по экономическому развитию и предпринимательству Лигурии Эдоардо Рикси.

"Я уже говорил с руководством Крыма, мы договорились подготовить соглашение между крымскими и лигурийскими портами. Мы хотим создать новые линии перевозок через Черное море в Средиземное море для того, чтобы обходить те линии, которые подверглись влиянию санкций Украины и Польши", — сказал он.

По словам Рикси, Крым, в частности, может поставлять на экспорт свою аграрную продукцию. Итальянцы готовы поделиться своими технологиями в сфере альтернативной энергетики, разведения рыбы и устриц, производства оливкового масла.

Член правительства Лигурии также подчеркнул, что санкции сильно вредят экономическим связям Европы и России. "Преодоление санкций, признание Крыма – это необходимость не только для России, но и для всей Европы. Мы считаем, что крайне важно восстановить нормальные экономические отношения, потому что эти санкции стоили нашим (лигурийским – Ред.) предприятиям 130 млн евро за прошедший год", — заявил он.

Говоря о реакции Украины на ЯМЭФ, Рикси сказал, что глупо бояться угроз, когда на карту поставлены интересы народа.

"Я родом из того города, который в 1260 году получил право для своих кораблей приходить в Черное море, торговать здесь. Жители моего города способствовали развитию торговли и основанию многих городов на черноморском побережье. Тогда это тоже было очень сложно, было много препятствий, в том числе и физических угроз со стороны тех, кто контролировал пролив Босфор. Поэтому я считаю, что если мы представляем большое сообщество, являемся наследниками глубоких культурных связей, то пугаться каких-то угроз просто глупо. Народы не должны этого страшиться", — подчеркнул политик.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В четверг в Крыму открылся трехдневный Ялтинский международный экономический форум. При этом МИД Украины в связи с проведением на полуострове мероприятия направил РФ ноту протеста. В свою очередь в МИД России заявили, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом.