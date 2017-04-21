Озвучены итоги опроса о работе Трампа за три месяца президентства

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Работу президента США Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей, свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup.

Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Так, рейтинг предыдущего президента Барака Обамы после трех месяцев на посту главы государства составил 64%.

Наименее популярным лидером (до Трампа) после первых трех месяцев работы, по данным Gallup, был президент-демократ Билл Клинтон – его деятельность одобряли 55% респондентов. Самый высокий рейтинг был у Джона Кеннеди – его работу на посту президента после трех месяцев положительно оценивали 74% избирателей.

Результаты исследования основаны на ежедневном наблюдении за рейтингом американского президента, начиная с 20 января по 19 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке американских рабочих и товаров. Указ "Покупай американское, нанимай американцев" призван стимулировать производство внутри страны. Этот указ, в частности, коснется выдачи виз иностранцам для "защиты американских рабочих".