В ходе протестов в Венесуэле задержали 500 человек - правозащитники

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил в четверг о задержании свыше 500 человек в ходе массовых акций протеста в Венесуэле.

"К настоящему времени мы подтверждаем 565 арестов по всей Венесуэле только в ходе протестов 19 апреля, 334 человека продолжают оставаться под стражей", — написал Ромеро в своем микроблоге в Twitter.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

В среду по всей стране состоялся крупный марш оппозиции и марш сторонников президента Николаса Мадуро. При этом были убиты как минимум три человека. В четверг по призыву одного из главных лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса оппозиция вновь вышла на улицы венесуэльских городов, сейчас во многих местах манифестации разгоняются силами безопасности.