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    Идет эвакуация людей из общественных мест на Елисейских полях

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (116)

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    Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты. Полицейские просят людей поскорее проходить в сторону Площади согласия, оставаясь все время на свету.
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    twitter.com/ArianaT45

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Людей эвакуируют из общественных мест на всем протяжении Елисейских полей в Париже — от Триумфальной арки до Площади согласия, где вечером в четверг при перестрелке погиб один полицейский, сообщил в четверг РИА Новости представитель полиции.

    "Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских полей, от Триумфальной арки до Площади согласия", — сообщил он.

    Смертельная перестрелка в центре Парижа. Видео
    Sputnik France/Facebook
    Смертельная перестрелка в Париже: ситуация в центре столицы

    Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, при этом просят людей поскорее проходить в сторону Площади согласия, оставаясь все время на свету.

    Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.

    Ранее СМИ сообщали, что второй нападавший на сотрудников полиции мог скрыться с места преступления.

    Агентство Рейтер также сообщало о еще одной возможной перестрелке в районе улицы Верне, распложенной рядом с Елисейскими полями. Подтверждения этой информации из официальных источников не поступало.

    twitter.com/CNN
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017

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