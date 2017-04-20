Идет эвакуация людей из общественных мест на Елисейских полях

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Людей эвакуируют из общественных мест на всем протяжении Елисейских полей в Париже — от Триумфальной арки до Площади согласия, где вечером в четверг при перестрелке погиб один полицейский, сообщил в четверг РИА Новости представитель полиции.

"Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских полей, от Триумфальной арки до Площади согласия", — сообщил он.

Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, при этом просят людей поскорее проходить в сторону Площади согласия, оставаясь все время на свету.

Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.

Ранее СМИ сообщали, что второй нападавший на сотрудников полиции мог скрыться с места преступления.

Агентство Рейтер также сообщало о еще одной возможной перестрелке в районе улицы Верне, распложенной рядом с Елисейскими полями. Подтверждения этой информации из официальных источников не поступало.