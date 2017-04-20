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    Белоруссия на Западе никому не нужна - Лукашенко

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной". По его словам, так как Белоруссия находится в центре Европы, Минск вынужден проводить многовекторную политику.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не переориентировал свою внешнюю политику с сотрудничества с Россией в пользу стран Запада, по словам белорусского лидера, "мы на Западе никому не нужны".

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    "Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… а как меня "любят" на Западе, с тех (прошлых – Ред.) времен ничего не изменилось", — заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.

    По его словам, так как Белоруссия находится в центре Европы, Минск вынужден проводить многовекторную политику, чтобы "сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам".

    Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной". "Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Белоруссии для россиян сегодня нет", — добавил он.

    Президент также коснулся ситуации с русским и белорусским языками в стране. "То, что белорусский язык не забываем — так и должно быть", — сказал он.

    Лукашенко напомнил, что подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык. "Мы от него (русского языка – Ред.) никогда не откажемся", — заключил глава государства.

    Ранее Лукашенко заявил, комментируя ракетные удары США по сирийским военным объектам, что государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики, заявил президент Белоруссии Александр.

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