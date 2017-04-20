Главу Евросовета допрашивали в прокуратуре Варшавы восемь часов

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава Евросовета Дональд Туск более восьми часов провел на допросе в прокуратуре Варшавы по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России, передает корреспондент РИА Новости.

Он вошел в здание прокуратуры около полудня по местному времени и вышел из него ближе к половине девятого.

Туск заявил журналистам, что не может распространять информацию о ходе следствия. При этом он отметил "гостеприимность" прокурорских работников.

"Это все что я могу сказать относительно расследования", — сказал глава Евросовета.

Он также заявил, что данное расследование носит "исключительно политический" характер. Туск заявил, что добровольно прибыл на допрос и воспользуется своим иммунитетом на правах главы Евросовета только тогда, когда расследование "сделает невозможным выполнение моих служебных обязанностей". "Надеюсь, что до этого не дойдет", — добавил он.

При этом Туск отметил, что был допрошен как свидетель и остался свидетелем по делу.

Туск приехал в Варшаву для допроса в рамках следствия в отношении бывшего руководства военной контрразведки Польши по делу о сотрудничестве с российским ФСБ без согласия властей страны, что является преступлением, за которое грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее министр обороны страны Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с ФСБ было начато и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

В декабре 2016 года стало известно, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носкову и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.