наверх
19.04.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Автобус вылетел в реку в Индии: почти полсотни погибших

    (обновлено: )11
    По данным СМИ, автобус, в котором находились более 50 пассажиров, вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны. Другие подробности пока что в индийских СМИ не сообщаются.
    twitter.com/ANI_news

    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. По меньшей мере 44 человека погибли в результате аварии с автобусом в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.

    Фестиваль красок в Индии
    REUTERS Cathal McNaughton
    Вода и грязь: масштабный фестиваль красок в Индии

    Как сообщает агентство ANI, инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.

    По данным агентства, в автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие подробности не приводятся.

    Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге