Автобус вылетел в реку в Индии: почти полсотни погибших

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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. По меньшей мере 44 человека погибли в результате аварии с автобусом в реку в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны.

Как сообщает агентство ANI, инцидент произошел в среду в округе Шимла. Автобус вылетел в реку Тонс, основной приток Ямуны.

По данным агентства, в автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие подробности не приводятся.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.