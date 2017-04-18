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    Марин Ле Пен: миграция - это драма для Франции

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    Мигранты штурмуют ЕС (627)

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    По словам кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, иммиграция - это драма для Франции, поскольку в стране 9 миллионов безработных, 7 миллионов бедных.
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала миграцию драмой своей страны.

    В Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен
    Tukabel Tukabel/YouTube
    Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен

    "В течение нескольких недель (после избрания меня президентом — ред.) я введу мораторий, чтобы подвести итог иммиграции. Я считаю, что иммиграция — это драма для нашей страны, поскольку у нас 9 миллионов безработных, 7 миллионов бедных", — сказала Ле Пен в эфире телеканала TF1.

    Она отметила, что мигранты создают несправедливую конкуренцию для французских работников.

    "Я хочу дать приоритет в получении социального жилья французам, приоритет в трудоустройстве — французам", — отметила Ле Пен.

    Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен придет второй в первом туре выборов, заручившись поддержкой 22% избирателей. На один процентный пункт ее опережает экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон (23%). Третий результат покажет бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон: за него отдадут голоса 20% избирателей.

    Во втором туре голосования победу с результатом в 64% голосов против 36% прочат Макрону. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она также потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

    Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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