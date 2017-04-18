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    Apple решил обновить iPhone к 10-летию смартфона

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    Для модернизированного смартфона Apple тестирует новый тип экрана, изогнутое стекло и материалы из нержавеющей стали, а также более продвинутые камеры.
    Apple. Архивное фото
    Associated Press Peter Kneffel

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американская корпорация Apple намерена обновить свои смартфоны к десятилетию со дня выхода первого iPhone, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    "Apple собирается выпустить три iPhone не позднее этой осени, включая модернизированные версии существующих двух моделей iPhone и новую супер современную модель", — сообщили собеседники агентства.

    Они также отметили, что для модернизированного смартфона Apple тестирует новый тип экрана, изогнутое стекло и материалы из нержавеющей стали, а также более продвинутые камеры, сообщает Прайм.

    Для модели премиум-класса Apple тестирует экран, который охватывает практически всю переднюю часть устройства. В этой модели компания планирует использовать OLED-экраны. Источники также сообщили, что Apple стремится уменьшить размер всего смартфона за счет интеграции центральной кнопки "Домой" в сам экран с помощью программного обеспечения, подобно тому, как это сделано в смартфоне Samsung S8.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщала, что Apple намерена приобрести изогнутые дисплеи для новой модели iPhone у своего конкурента, южнокорейского производителя смартфонов Samsung. В свою очередь Samsung представил новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ в конце марта. Новые модели имеют полностью безрамочную конструкцию, формирующую гладкую поверхность без кнопок и острых углов.

    Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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