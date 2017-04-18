Австралия ужесточает требования для получения рабочих виз

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Австралия отменяет краткосрочные визы и ужесточает требования для получения визы для работы в стране, сообщил австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл.

"Австралийцы должны иметь преимущество при получении работы в Австралии. Поэтому мы отменяем визы формы 457 — визы, которые позволяют иностранцам временно работать в нашей стране", — заявил Тернбулл в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, новые визы будут получать "самые лучшие и наиболее выдающиеся" работники. Он добавил, что для получения данного документа будет необходимо лучшее знание английского языка, опыт работы.

По данным агентства Рейтер, визы нового типа будут выдаваться на два года. Последующая виза будет выдаваться на четырехлетний период, однако для нее потребуется знание английского языка на более высоком уровне.

Ранее МИД назвал страны Европы, которые украинцы смогут посещать без виз.