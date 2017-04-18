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    В мире

    На Японию обрушилась "весенняя буря"

    (обновлено: )24
    Буря повлияла на расписание наземного транспорта, также отменены более 20 авиарейсов. Более 8 тысяч человек получили предупреждения об эвакуации.
    Полиция Японии
    http://www.womensviewsonnews.org

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Из-за обрушившейся на северо-восток Японии "весенней бури" — фронта низкого давления с ливнями и шквалистым ветром, 8,5 тысяч человек получили предупреждения об эвакуации, более 20 авиарейсов в направлении Токио отменены, сообщила телекомпания NHK.

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    Жителям города Минамиидзу рекомендовано эвакуироваться из-за непогоды.

    Буря повлияла также на расписание наземного транспорта – в утренние часы наблюдались задержки в движении электричек и поездов метро на нескольких направлениях.

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    В префектуре Сидзуока за сутки выпало более 250 миллиметров осадков. По всей восточной и северной Японии шквалистый ветер – на самом северном острове Хоккайдо скорость ветра составила 31 метр в секунду, в префектуре Тиба по соседству с Токио – 259 метров в секунду.

    Метеорологи предупреждают о возросшей опасности паводков и схода горных оползней. После того как атмосферный фронт покинет Японию, синоптики прогнозируют по-летнему жаркую погоду: в Токио столбик термометра может подняться до 29 градусов.

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