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    Коалиция уничтожила в Мосуле завод ИГ по производству дронов – СМИ

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    Целью авиаудара международной коалиции был завод в районе Ислах аз-Зерай, в результате погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    REUTERS Andres Martinez Casares

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Авиаудары международной коалиции во главе с США уничтожили завод террористической группировки "Исламское государство" по производству беспилотников в западном Мосуле в понедельник, сообщает издание Iraqi News со ссылкой на иракскую военную разведку.

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    Отмечается, что целью авиаудара был завод в районе Ислах аз-Зерай. Также сообщается, что в результате удара погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.

    Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

    В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что к настоящему моменту взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

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