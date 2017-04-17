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    Меньше половины американцев считают, что Трамп выполняет свои обещания

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    Согласно данным проведенного опроса, только 45% жителей США полагают, что президент Дональд Трамп сдерживает обещания.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Менее 50% американцев считают, что президент США Дональд Трамп выполняет свои обещания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

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    Как показывают результаты исследования, только 45% жителей Америки полагают, что Трамп сдерживает обещания. В феврале это значение было выше и составляло 62%.

    По данным компании, меньше американцев стали считать, что Трамп "сильный и решительный лидер" — в апреле их число составило 52% по сравнению с 59% в феврале.

    Меньше половины респондентов (46%) также уверены, что Трамп способен "привнести изменения, которые необходимы стране", это на 7% меньше, чем в прошлом опросе. Всего 36% опрошенных считают, что он "честный и достойный доверия".

    Опрос был проведен с пятого по девятое апреля, в нем участвовали 1019 человек, статистическая погрешность не превышает 4 процентных пункта.

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