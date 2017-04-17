Меньше половины американцев считают, что Трамп выполняет свои обещания

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Менее 50% американцев считают, что президент США Дональд Трамп выполняет свои обещания, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

Как показывают результаты исследования, только 45% жителей Америки полагают, что Трамп сдерживает обещания. В феврале это значение было выше и составляло 62%.

По данным компании, меньше американцев стали считать, что Трамп "сильный и решительный лидер" — в апреле их число составило 52% по сравнению с 59% в феврале.

Меньше половины респондентов (46%) также уверены, что Трамп способен "привнести изменения, которые необходимы стране", это на 7% меньше, чем в прошлом опросе. Всего 36% опрошенных считают, что он "честный и достойный доверия".

Опрос был проведен с пятого по девятое апреля, в нем участвовали 1019 человек, статистическая погрешность не превышает 4 процентных пункта.