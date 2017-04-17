Северная Корея создала "специальные тактические войска" - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Северная Корея создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска, помимо сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и стратегических, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.

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По его данным, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин "специальные тактические войска", которого, как утверждается, ранее не было.

Так, газета "Нодон синмун" писала, что во время парада по площади Ким Ир Сена шли колонны "военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".

Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 апреля сообщило об учениях спецвойск, которые и были продемонстрированы позже на параде.

Солдаты этих войск маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках, согласно трансляции северокорейского ТВ. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах — шлемы с приборами ночного видения.

Как отмечает Рёнхап со ссылкой на экспертов, создание нового вида войск в КНДР направлено, вероятно, на противостояние американским и южнокорейским спецвойскам, которые проводят учения по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны.

Командует специальными тактическими войсками КНА, предположительно, генерал-полковник Ким Ён Бок, уточняет Рёнхап.

В Сеуле отмечают, что это уже не первый раз, когда КНДР создает спецвойска к параду, на который смотрит весь мир. Так, в 2012 году впервые было объявлено о создании стратегических ракетных войск, а в 2013 году на их основе созданы стратегические вооруженные силы.