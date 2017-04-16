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    Число погибших в теракте под Алеппо выросло до 126 человек, 68 из них - дети

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (244)

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    Согласно информации, по меньшей мере 68 детей были из числа 126 человек, которые погибли в результате нападения. По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы.
    Теракт под Алеппо
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Сирии вблизи Алеппо погибли 68 детей, всего 126 человек стали жертвами атаки. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

    Теракт под Алеппо
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    Последствия теракта под Алеппо: 70 погибших, 130 раненых

    Около 70 детей были среди тех, кто был убит, когда в результате терактов в автокатастрофах были эвакуированы автобусы, перевозившие эвакуированных из захваченных в плен городов в Сирии. В субботу взрыв обрушился на колонну с жителями из северных городов Фуаа и Кафрая, пока они ждали в перевалочном пункте в Рашидине, расположенном к западу от Алеппо.

    Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 68 детей были из числа 126 человек, которые погибли в результате нападения. По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, по данным британской мониторинговой группы, а остальные помогали работникам и повстанцам.

    Эвакуации осуществлялись под эгидой сирийского режима и повстанцев, которые также были окружены проправительственными силами.

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