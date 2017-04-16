Число погибших в теракте под Алеппо выросло до 126 человек, 68 из них - дети

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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Сирии вблизи Алеппо погибли 68 детей, всего 126 человек стали жертвами атаки. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Около 70 детей были среди тех, кто был убит, когда в результате терактов в автокатастрофах были эвакуированы автобусы, перевозившие эвакуированных из захваченных в плен городов в Сирии. В субботу взрыв обрушился на колонну с жителями из северных городов Фуаа и Кафрая, пока они ждали в перевалочном пункте в Рашидине, расположенном к западу от Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что по меньшей мере 68 детей были из числа 126 человек, которые погибли в результате нападения. По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, по данным британской мониторинговой группы, а остальные помогали работникам и повстанцам.

Эвакуации осуществлялись под эгидой сирийского режима и повстанцев, которые также были окружены проправительственными силами.