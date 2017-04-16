В Акапулько неизвестные расстреляли туристов - СМИ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В одном из самых оживленных туристических мест мексиканского Акапулько — на набережной Мигеля Алемана — произошла стрельба, в результате которой два туриста погибли и шестеро получили ранения.

Портал Proceso сообщает, что в субботу группа туристов из Мехико прогуливалась по набережной в ее отдаленном районе рядом с парком, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия. На месте был убит один человек, еще семеро, включая детей и женщин, были ранены, позднее еще одна пострадавшая девочка скончалась в больнице.

Нападение на туристов было совершено, несмотря на предпринятые властями дополнительные меры безопасности в Страстную неделю.

Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности. Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.

Ранее сообщалось, что возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба. В результате были ранены девять человек.