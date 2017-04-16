В Алеппо увеличилось число жертв теракта

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Количество жертв взрыва у автобусов под Алеппо увеличилось до 112 человек, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

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"Сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 70 погибших.

Напомним, в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.