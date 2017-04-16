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    В Алеппо увеличилось число жертв теракта

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    Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, "сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва".
    Ситуация в Алеппо
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Количество жертв взрыва у автобусов под Алеппо увеличилось до 112 человек, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

    Смотрите также: Последствия теракта под Алеппо: 70 погибших, 130 раненых

    "Сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва", – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о 70 погибших.

    Напомним, в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.

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