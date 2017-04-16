наверх
16.04.201712:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Венесуэле задержаны 470 участников протестов, 200 человек ранены

    (обновлено: )14
    Протесты проходят в Венесуэле с 4 апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи.
    Антиправительственные протесты в Венесуэле
    el-nacional.com

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Венесуэле задержаны 470 человек за время проведения антиправительственных протестов, сообщает издание Nacional.

    По данным главы подкомиссии по здоровью национальной ассамблеи страны Хосе Мануэля Оливареса, ранения получили по меньшей мере 200 человек.

    Как сообщает издание со ссылкой на директора неправительственной правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро, власти арестовали 470 человек с 4 по 14 апреля. При этом под стражей остаются 188 человек.

    Протесты проходят в Венесуэле с 4 апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи.

    Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. По последним данным оппозиции, в ходе протестов погибли шесть человек.

    Напомним, в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в Калифорнии были задержаны 20 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения. Видео
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Празднование Пасхи в Донецке
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаг КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана