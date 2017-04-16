В Венесуэле задержаны 470 участников протестов, 200 человек ранены

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Венесуэле задержаны 470 человек за время проведения антиправительственных протестов, сообщает издание Nacional.

По данным главы подкомиссии по здоровью национальной ассамблеи страны Хосе Мануэля Оливареса, ранения получили по меньшей мере 200 человек.

Как сообщает издание со ссылкой на директора неправительственной правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро, власти арестовали 470 человек с 4 по 14 апреля. При этом под стражей остаются 188 человек.

Протесты проходят в Венесуэле с 4 апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи.

Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. По последним данным оппозиции, в ходе протестов погибли шесть человек.

Напомним, в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в Калифорнии были задержаны 20 человек.