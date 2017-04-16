Рим и Ватикан значительно усилили меры безопасности

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рим и Ватикан на Пасху значительно усилили меры безопасности, сообщает Euronews.

Это связно с недавними терактами в европейских городах и в христианских храмах Египта.

Так, на подходах к площади Святого Петра в Ватикане устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами. Площадь и улицы патрулируют тысячи полицейских и военных.

В Риме особое внимание также уделено храмам и туристическим достопримечательностям. По всему городу установлены элементы новой системы видеонаблюдения.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают Пасху.