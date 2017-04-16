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    Рим и Ватикан значительно усилили меры безопасности

    (обновлено: )24
    На подходах к площади Святого Петра в Ватикане устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами. Площадь и улицы патрулируют тысячи полицейских и военных.
    Солдат патрулирует территорию перед базиликой Святой Марии в Риме, Италия
    REUTERS Max Rossi

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рим и Ватикан на Пасху значительно усилили меры безопасности, сообщает Euronews.

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    Это связно с недавними терактами в европейских городах и в христианских храмах Египта.

    Так, на подходах к площади Святого Петра в Ватикане устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами. Площадь и улицы патрулируют тысячи полицейских и военных.

    В Риме особое внимание также уделено храмам и туристическим достопримечательностям. По всему городу установлены элементы новой системы видеонаблюдения.

    Напомним, в воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают Пасху.

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