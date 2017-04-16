Северокорейские СМИ не стали сообщать о пуске ракеты КНДР

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Северокорейские СМИ не сообщали о неудачном пуске баллистической ракеты, передает корреспондент японского телеканала NHK из Пхеньяна.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В самой КНДР факт пуска баллистической ракеты не освещался. Ни центральное телевидение, ни газеты не сообщили о пуске, отмечается в сообщении телеканала NHK.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

После этого в море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.