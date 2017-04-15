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    В Италии скончалась старейшая жительница Земли – СМИ

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    Старейшая жительница мира Эмма Морано пережила трех королей Итальянского королевства, 11 Римских пап и дюжину президентов республики. Титул главной долгожительницы планеты она удерживала с мая 2016 года.
    Эмма Морано
    Italy4.me

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. В субботу в Италии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница мира. Об этом сообщают местные СМИ.

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    Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года и за свою долгую жизнь пережила трех королей Итальянского королевства, 11 Римских пап и дюжину президентов республики. Титул главной долгожительницы планеты она удерживала с мая 2016 года.

    Когда Морано спрашивали о секрете ее долголетия, она не находила, что сказать. В канун своего 117-го дня рождения она признавалась, что ограничивает себя в еде и придерживается строгой диеты, съедая в день по два яйца.

    "Она прожила невероятную жизнь, и мы всегда запомним ее силу, с которой она двигалась вперед. Она тихо оставила нас сегодня днем. Это была скромная женщина с сильным характером. Она прославила свою страну, и мы ей за это благодарны", — заявила мэр города Вербания Сильвия Маркьонини, где долгожительница провела последние годы.

    По словам Маркьонини, похороны Морано, скорее всего, пройдут во вторник в местной церкви.

    В большой семье Морано было много долгожителей: тетя дожила до 101 года, мать — до 91 года, а все ее пять сестер перешагнули 90-летний рубеж. Женщина всю жизнь проработала прядильщицей на фабрике и вышла на пенсию только в возрасте 75 лет.

    Городок Вербания, расположенный на берегу озера Лаго-Маджоре в северной итальянской области Пьемонт, славится своими долгожителями. Всего в нем проживают 31 тысяча человек, из которых 2,5 тысячи разменяли девятый десяток, а 20 долгожителей перешагнули 100-летний рубеж.

    Ранее сообщалось, что жительница села Жадово Семеновского района Черниговской области, 116-летняя Кристина Нагорна, признана самой старшей по возрасту женщиной Украины.

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