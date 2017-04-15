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    В Вене столкнулись два поезда

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    Министерство транспорта Австрии сообщило, что специальная комиссия по расследованию займется изучением обстоятельств инцидента со столкновением двух поездов.
    Столкновение поездов в Вене
    vienna.at

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Вене два поезда столкнулись на вокзале Вена-Майдлинг, девять человек получили травмы, сообщает интернет-издание vienna.at.

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    Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Полиция сообщила, что пожарные освободили из вагонов 30 человек, жертв в результате столкновения нет.

    Министерство транспорта Австрии сообщило, что специальная комиссия по расследованию займется изучением обстоятельств инцидента со столкновением поездов.

    Следователи призваны изучить место происшествия, задокументировать доказательства, реконструировать все условия и выяснить причину произошедшего.

    Вокзал временно закрыт. Как следует из сообщения на сайте Австрийских железных дорог (OEBB), поезда переориентированы на соседние станции, часть поездов от аэропорта Вены до главного вокзала пришлось отменить. Сотрудники компании советуют закладывать дополнительный час при расчете маршрута перемещения, включающего Майдлинг.

    Напомним, 9 апреля резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва — Брест на западе российской столицы.

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