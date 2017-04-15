Число жертв теракта под Алеппо выросло до 70 человек - источник

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Число погибших в результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

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"Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах.

Машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент заблокированна в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Ранее сообщалось, что в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.