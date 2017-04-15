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    Генсек ООН заявил об угрозе возобновления конфликта в Ливии

    (обновлено: )79
    По словам Антониу Гутерреш, несмотря на то, что ИГ более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.
    Антониу Гутерреш
    wikipedia

    КИЕВ, 15 апр – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация в Ливии может вновь ухудшиться, на территории страны действуют отдельные представители группировки "Исламское государство", сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

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    В докладе генсекретаря ООН, адресованного членам Совета Безопасности организации, говорится, что, несмотря на то, что ИГ более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.

    Генеральный секретарь выразил озабоченность новой эскалацией военных действий и политической неопределенностью в стране. Гутерреш предупредил в связи с этим, что ситуация может обернуться возвращением к полномасштабному конфликту.

    В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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