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    В мире

    Хакеры сообщили, что провели крупнейшую атаку на YouTube

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    Точное число аккаунтов, которые удалось взломать, не уточняется, однако известно, что кибератаке подверглись каналы в рамках сети Studio71. Сеть объединяет более 1,2 тысячи каналов.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Группа хакеров OurMine заявила, что совершила "крупнейшую в истории кибератаку" на видеохостинг YouTube, чтобы проверить безопасность ресурса, сообщает в пятницу издание Sydney Morning Herald.

    Сайт WikiLeaks
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    WikiLeaks опубликовал документы о "хакерском потенциале ЦРУ"

    По данным газеты, хакеры называют себя "группой по проверке безопасности" и получили известность за кибератаки на известные социальные сети. По итогам кибератак хакеры делились информацией о лазейках в системе безопасности сайтов и возможных угрозах.

    На взломанных страницах появилось сообщение: "Привет, это OurMine, не беспокойтесь, мы просто проверяем вашу безопасность, пожалуйста, обратитесь к нам за более подробной информацией".

    Точное число аккаунтов, которые удалось взломать, не уточняется, однако известно, что кибератаке подверглись каналы в рамках сети Studio71. Сеть объединяет более 1,2 тысячи каналов.

    Как отмечает издание, ранее группа OurMine уже совершала кибератаки на некоторых пользователей YouTube, а также получала доступ к аккаунтам знаменитостей в других социальных сетях. В частности, хакерам ранее удалось взломать страницу основателя Facebook Марка Цукерберга на сайте Pinterest.

    Ранее сообщалось, что сайт WikiLeaks выложил тысячи документов, которые – по данным авторов публикации — раскрывают масштабные хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В них говорится о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

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