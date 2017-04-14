Хакеры сообщили, что провели крупнейшую атаку на YouTube

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Группа хакеров OurMine заявила, что совершила "крупнейшую в истории кибератаку" на видеохостинг YouTube, чтобы проверить безопасность ресурса, сообщает в пятницу издание Sydney Morning Herald.

По данным газеты, хакеры называют себя "группой по проверке безопасности" и получили известность за кибератаки на известные социальные сети. По итогам кибератак хакеры делились информацией о лазейках в системе безопасности сайтов и возможных угрозах.

На взломанных страницах появилось сообщение: "Привет, это OurMine, не беспокойтесь, мы просто проверяем вашу безопасность, пожалуйста, обратитесь к нам за более подробной информацией".

Точное число аккаунтов, которые удалось взломать, не уточняется, однако известно, что кибератаке подверглись каналы в рамках сети Studio71. Сеть объединяет более 1,2 тысячи каналов.

Как отмечает издание, ранее группа OurMine уже совершала кибератаки на некоторых пользователей YouTube, а также получала доступ к аккаунтам знаменитостей в других социальных сетях. В частности, хакерам ранее удалось взломать страницу основателя Facebook Марка Цукерберга на сайте Pinterest.

Ранее сообщалось, что сайт WikiLeaks выложил тысячи документов, которые – по данным авторов публикации — раскрывают масштабные хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В них говорится о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.