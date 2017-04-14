Усиленный пограничный контроль в ЕС привел к заторам на границе

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В пятницу на границе Словении и Хорватии из-за ужесточения контроля на границах Шенгенской зоны и Евросоюза и увеличенного пассажиропотока наблюдаются многокилометровые пробки, передает хорватский телеканал HRT.

Наиболее критическая ситуация складывалась на самом крупном КПП на хорватско-словенской границе Брегана-Обрежье, где колонны автомобилей на выезде из Словении достигали 10 километров, а время ожидания доходило до пяти часов.

Сообщается о случаях, когда разгневанные путники после безуспешного ожидания выезда из Словении покидали автобусы с личными вещами, переходили пешком через границу на сторону Хорватии, и уже там дожидались приезда родственников.

Тема заторов на границе стала предметом обсуждения на самом высоком уровне. В Словении заявляют, что вынуждены соблюдать меры строго контроля всех лиц в связи с новыми правилами. "Или Словения будет защищать шенгенскую границу, или нас больше не будет в Шенгене", — заявил накануне словенский премьер Мило Церар.

В ответ на это хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что не видит угрозы безопасности, и нет никакой причины, чтобы Словения не вернулась к пограничному режиму, который соблюдался до 7 апреля.

"Мы пытаемся расчистить эти заторы на границах, достигших такого уровня, что сейчас требуется гораздо больше гибкости со словенской стороны", — заявил Пленкович в пятницу журналистам.

Евросоюз с 7 апреля ввел дополнительные проверки безопасности на своих внешних границах. Теперь соответствующие службы всех стран ЕС должны систематически проверять по соответствующим базам данных въезжающих и выезжающих граждан, в том числе самого Евросоюза. Ранее такой практики не было. Словения и Хорватия являются членами Евросоюза, но Хорватия не входит зону Шенгенского соглашения.