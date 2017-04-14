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    В мире

    В Мосуле уничтожен один из главарей террористов - полиция

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (609)

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    По информации главы федеральной полиции Ирака Раеда Шакера, ликвидация террориста, известного среди радикалов по прозвищу Абу Аюб аль-Аттар, произошла в районе Рифаи в западной части Мосула, удерживаемой ИГ.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    REUTERS Andres Martinez Casares

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абдулла аль-Бадрани был уничтожен ракетным ударом в Мосуле, заявил в пятницу глава федеральной полиции Ирака Раед Шакер.

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    По словам командующего, ликвидация террориста, известного среди радикалов по прозвищу Абу Аюб аль-Аттар, произошла в районе Рифаи в западной части Мосула, удерживаемой ИГ.

    Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

    В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

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