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    Китай создал копию "Титаника" для туристов

    (обновлено: )89
    Копия "Титаника", корпус которого 296 метров в длину, будет стоять на специальных гидравлических подпорках, они создадут симуляцию затопления и тряску от предполагаемого столкновения с айсбергом.
    Cоздание корпуса копии корабля Титаник в Китае
    thesun.co.uk

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в туристических целях в натуральную величину, его строительство началось в середине января 2014 года у берегов реки Цицзян в округе Суйнин провинции Сычуань, сообщает Международное радио Китая (CRI).

    Стоимость проекта оценивается в один миллиард юаней (примерно 140 миллионов долларов).

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    Согласно сообщению, длина корпуса составляет 296 метров, ширина 28,19 метра. С завершением создания корпуса работы по строительству копии вышли на заключительный этап. Копия "Титаника" будет стоять на специальных гидравлических подпорках, с помощью которых для туристов будут создавать симуляцию затопления, тряску от предполагаемого столкновения с айсбергом и кренить корабль на борт.

    Средства на реализацию проекта выделяет сычуаньская инвестиционная компания "Ци син нэнъюань", строительством копии лайнера занимается дочернее предприятие китайской кораблестроительной корпорации CSIC по американскому проекту. Ранее предполагалось, что на строительство копии уйдет два года.

    Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение морского гиганта, в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.

    Ранее СМИ сообщили, что возгорание на борту, а не только столкновение с айсбергом могло стать причиной крушения легендарного трансатлантического парохода "Титаник".

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