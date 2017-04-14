ЦРУ обвинило РФ в распространении похищенных данных через WikiLeaks

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ Майк Помпео обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в хакерских атаках на США и распространении похищенных данных через ресурс WikiLeaks.

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"В январе этого года наше разведывательное сообщество установило, что российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах (хакерских атак), которые ГРУ получило в результате киберопераций против Национального комитета Демократической партии США", — заявил Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Он также утверждает, что российский телеканал RT также "активно сотрудничал с WikiLeaks".

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

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Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.