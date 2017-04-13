ВОЗ: в мире около 2 млрд людей пьют воду с экскрементами

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Около двух миллиардов людей вынуждены пить воду, загрязненную фекалиями, сообщается на сайте ВОЗ.

Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.

В 2015 году Генеральная ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития, включающие, в том числе, обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех. Однако, согласно последним данным, на практике далеко не все страны делают шаги к достижению этой цели.

Хотя в среднем ежегодный бюджет, выделенный на воду, санитарию и гигиену увеличился за последние три года на 4,9%, в 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений на национальном уровне. При этом в большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги.

Эксперты отмечают, что финансирование доступа к воде и санитарии благотворно скажется на здоровье людей и развитии, а также создаст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что в период с 16 по 19 марта в больницы Львова и города Пустомыты на стационарное лечение поступили дети, посещавшие и питавшиеся в дошкольном учреждении одного из сел Пустомытовского района.