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    Число жертв стихии в Колумбии возросло до 320 человек

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (146)

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    В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. По последним данным, жертвами стихии стали 118 детей.
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga

    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. До 320 человек возросло число погибших в Колумбии в результате селевого потока, сообщило в среду национальное управление по рискам катастроф.

    Беспилотник облетел место схода селевого потока в Колумбии
    Канал RT на Youtube
    Масштабный сход селевого потока в Колумбии: кадры с беспилотника

    Ранее сообщалось о 314 погибших. Среди жертв трагедии – 118 детей. Еще 332 человека получили ранения. Пока родным погибших выданы для захоронения 269 опознанных тел.

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    В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.

    Сейчас продолжаются работы по разбору завалов на улицах Мокоа и их очистке от грязи. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил ранее, что исключает возможность переноса города в другое место департамента Путумайо, а власти сделают все для его полноценного восстановления. На это могут понадобиться два года.

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