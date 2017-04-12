Назарбаев дал старт перевода казахского языка на латиницу

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит, говорится в государственной газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан), опубликованной в среду.

В своей статье глава государства отметил, что в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о планах перейти на латиницу к 2025 году.

"С этого времени мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. С 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники, – все должно выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу", – написал президент в статье на казахском языке, фрагменты из которой цитирует сайт informburo.kz.

По словам казахстанского лидера, к постепенному переходу казахского языка на латинский алфавит республика готовилась с момента приобретения независимости. Он также отметил, что в 1929 году центральный исполнительный комитет КазССР и президиум совета народных комиссаров КазССР приняли постановление о внедрении "Единого тюркского алфавита" на основе латиницы. Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы, когда был принят закон "О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики".

"Таким образом, каждый раз перевод казахского языка на тот или иной алфавит был инициирован исключительно в политических целях", – пишет президент, отмечая, что переход на латиницу связан с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, научных и образовательных процессов в XXI веке.

"Английский язык дети учат уже в начальной школе и знакомы с латинскими буквами. Поэтому для нового поколения переход не составит труда", – считает Назарбаев.

Президент определил, что к концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.

"В 2018 году необходимо приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы", – написал президент, добавив, что в процессе перехода на латиницу определённое время будет использоваться и кириллица.

Ранее Назарбаев заявил, что у республики свой путь демократического развития. Он также отметил, что "Казахстан был, есть и будет независимым, унитарным и целостным государством, такова воля народа".