США собирают данные по Идлибу, где было применено химоружие - Белый дом

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США собирают информацию об инциденте в сирийском Идлибе, где было применено химическое оружие, и при этом используют информацию из открытых источников, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.

"Мы продолжаем собирать информацию, которая является очевидной и соответствует нашему пониманию случившегося", — сказал он.

По его словам, "имеющаяся у нас информация включает в себя материалы из открытых источников, социальных сетей, видео из открытых источников, а также данные разведки и физиологические пробы, взятые у пострадавших".

"Все это очевидно указывает на то, что, как мы думаем, произошло", — сказал он.

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Путин считает, что ситуация вокруг Сирии напоминает события 2003 года, когда США, обвинив Багдад в наличии ОМУ, что в последствии не подтвердилось, начали кампанию в Ираке, которая закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ на международной сцене. По его мнению, то же самое происходит и сейчас.