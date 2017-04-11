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    США собирают данные по Идлибу, где было применено химоружие - Белый дом

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (211)

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    По словам представителя американской администрации, информация по химатаке в Идлибе включает в себя материалы из открытых источников, социальных сетей, видео из открытых источников, а также данные разведки и физиологические пробы, взятые у пострадавших.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США собирают информацию об инциденте в сирийском Идлибе, где было применено химическое оружие, и при этом используют информацию из открытых источников, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Томагавк, скальп и химическая атака. Невыученные сирийские уроки

    "Мы продолжаем собирать информацию, которая является очевидной и соответствует нашему пониманию случившегося", — сказал он.

    По его словам, "имеющаяся у нас информация включает в себя материалы из открытых источников, социальных сетей, видео из открытых источников, а также данные разведки и физиологические пробы, взятые у пострадавших".

    "Все это очевидно указывает на то, что, как мы думаем, произошло", — сказал он.

    Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

    Путин считает, что ситуация вокруг Сирии напоминает события 2003 года, когда США, обвинив Багдад в наличии ОМУ, что в последствии не подтвердилось, начали кампанию в Ираке, которая закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ на международной сцене. По его мнению, то же самое происходит и сейчас.

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