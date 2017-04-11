Италия выступила против автопродления санкций в отношении РФ по Украине

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Укриана, Александр Логунов. Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано по итогам встречи глав МИД G7 в Лукке сообщил, что Италия выступает против автоматического продления санкций в отношении России по Украине.

"Италия в том, что касается "посткрымского вопроса", вопроса Украины, всегда выступает против автоматического продлений санкций, так как мы считаем их инструментом, имеющим другую цель — достижение мира и стабильности в этой стране. В этом плане, я считаю, позиция "семерки" очень ясная и состоит в поддержке уже существующих санкций", — сказал он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД G7 на встрече в итальянской Лукке признали застой в минском процессе по Украине и подтвердили приверженность ее территориальной целостности.