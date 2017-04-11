наверх
11.04.201713:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Бельгии расцвели сразу два "трупных цветка"

    (обновлено: )443
    Растение Amorphophallus titanum или Titan Arum является одним из самых больших на планете. Цветение растения происходит всего 72 часа и один раз в 5-10 лет.
    Associated Press Kathy Willens

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина, Александр Шишло. В ботаническом саду фламандского города Мейзе в Бельгии зацвели сразу два так называемых "трупных цветка" (Titan Arum или Amorphophallus titanum), что является редким феноменом.

    Как сообщает радиотелекомпания RTBF, в высоту растения, являющиеся одними из самых больших на планете, достигают 143 сантиметров и 131 сантиметра соответственно.

    Свое отталкивающее название Titan Arum получил благодаря испускаемому им зловонию, которое сравнивают с чем-то средним между запахом трупа и протухшей рыбы.

    Titan Arum, любоваться которым рекомендуют исключительно при наличии носового платка, имеет выдающийся пестик желтого цвета, высота которого может достигать от полутора до трех метров и который обрамляет пурпурный венчик.

    Вес растения-гиганта, которое цветет всего 72 часа и один раз в 5-10 лет, может достигать ста килограммов.

    Titan Arum был открыт в 1878 году на индонезийском острове Суматра, жители которого и дали ему столь нелестное название. Искусственно его смогли вырастить всего в нескольких ботанических садах мира. Исходящий от цветка запах привлекает жуков-мертвоедов и мясных мух, которые его опыляют.

    Напомним, в Японии в эти дни цветет сакура.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Гладких
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Эрик Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США