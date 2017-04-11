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    Вскрылся новый обман Фийона

    (обновлено: )243
    По данным СМИ, о новом обмане узнали при расследовании фиктивного трудоустройства супруги Франсуа Фийона. В действительности Пенелопа была трудоустроена и получала средства с 1982 года, а не с 1986 года.
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Новый обман экс-премьера Франции, кандидата на пост президента страны от Республиканской партии Франсуа Фийона вскрылся при расследовании фиктивного трудоустройства его супруги, сообщает издание Mediapart.

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    Patrick KOVARIK / AFP
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    По данным издания, изначально Фийон утверждал, что его жена Пенелопа получала деньги в качестве чиновника Национального собрания Франции с 1986 года. В действительности, как выяснила газета, она была трудоустроена и получала средства с 1982 года.

    Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона.

    Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

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