Вскрылся новый обман Фийона

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Новый обман экс-премьера Франции, кандидата на пост президента страны от Республиканской партии Франсуа Фийона вскрылся при расследовании фиктивного трудоустройства его супруги, сообщает издание Mediapart.

По данным издания, изначально Фийон утверждал, что его жена Пенелопа получала деньги в качестве чиновника Национального собрания Франции с 1986 года. В действительности, как выяснила газета, она была трудоустроена и получала средства с 1982 года.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона.

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.