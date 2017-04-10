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    Суд ООН 19 апреля огласит решение по иску Украины против РФ

    (обновлено: )16204
    Как отмечается на сайте суда, публичные слушания состоятся в 15:00 во Дворце мира в Гааге, во время которых судья Ронни Абрахам огласит решение суда.
    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Международный суд ООН 19 апреля огласит решение относительно мер пресечения к Российской Федерации по иску Украины, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

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    "В среду, 19 апреля 2017 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет решение в ответ на запрос о применении мер пресечения, запрашиваемых Украиной по делу, которое касается обращения относительно Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело "Украина против России»)", — отмечается в сообщении.

    Также сказано, что публичные слушания состоятся в 15:00 во Дворце мира в Гааге, во время которых судья Ронни Абрахам огласит решение суда.

    Напомним, 9 марта в Гааге завершились четырехдневные предварительные слушания, во время которых Украина представила свои претензии к России по нарушению конвенций о "Борьбе с финансированием терроризма" и "О ликвидации всех форм расовой дискриминации". 
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