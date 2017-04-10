Суд ООН 19 апреля огласит решение по иску Украины против РФ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Международный суд ООН 19 апреля огласит решение относительно мер пресечения к Российской Федерации по иску Украины, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

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"В среду, 19 апреля 2017 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет решение в ответ на запрос о применении мер пресечения, запрашиваемых Украиной по делу, которое касается обращения относительно Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело "Украина против России»)", — отмечается в сообщении.

Также сказано, что публичные слушания состоятся в 15:00 во Дворце мира в Гааге, во время которых судья Ронни Абрахам огласит решение суда.