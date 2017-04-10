США не исключили новых ударов по Сирии - Белый дом

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не исключают новых ударов по Сирии в случае новых химических атак.

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"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", — ответил Спайсер на вопрос о возможности новых ударов.

В ночь на 7 апреля Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.