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    Канада готова усилить санкции против РФ - СМИ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (198)

    (обновлено: )6202
    Глава канадского правительства считает, что Россия и Иран должны играть роль в прекращении конфликта в Сирии. Он напомнил, что Канада уже ввела жесткие санкции против физических и юридических лиц из РФ и готова их усилить.
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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Канада готова ужесточить санкции против Российской Федерации совместно с международным сообществом из-за ситуации в Сирии, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита во Францию, сообщает канадский телеканал CBC.

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    Глава канадского правительства считает, что Россия и Иран должны играть роль в прекращении конфликта в Сирии.

    "Страны, которые поддерживают режим Асада, несут определенную ответственность за химические атаки против невинных, гражданских и детей, которые произошли на прошлой неделе", — убежден Трюдо.

    "И эти страны также должны быть частью урегулирования в то время, когда мы возлагаем ответственность на режим Асада, и когда мы как международное сообщество пытаемся остановить конфликт в Сирии", — подчеркнул премьер-министр Канады.

    Он напомнил, что Канада уже ввела жесткие санкции против физических и юридических лиц из РФ, и добавил: "Мы всегда готовы усилить эти санкции совместно с международным сообществом".

    Напомним, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

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