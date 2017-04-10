Канада готова усилить санкции против РФ - СМИ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Канада готова ужесточить санкции против Российской Федерации совместно с международным сообществом из-за ситуации в Сирии, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита во Францию, сообщает канадский телеканал CBC.

Глава канадского правительства считает, что Россия и Иран должны играть роль в прекращении конфликта в Сирии.

"Страны, которые поддерживают режим Асада, несут определенную ответственность за химические атаки против невинных, гражданских и детей, которые произошли на прошлой неделе", — убежден Трюдо.

"И эти страны также должны быть частью урегулирования в то время, когда мы возлагаем ответственность на режим Асада, и когда мы как международное сообщество пытаемся остановить конфликт в Сирии", — подчеркнул премьер-министр Канады.

Он напомнил, что Канада уже ввела жесткие санкции против физических и юридических лиц из РФ, и добавил: "Мы всегда готовы усилить эти санкции совместно с международным сообществом".

Напомним, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.