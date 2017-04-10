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    Фигурантов дела о покушении на Плахотнюка арестовали на 30 дней

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    Как отметил прокурор, он пока не будет комментировать данные о заказчиках убийства: "Потому что и по этой части ведутся следственные мероприятия".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Суд в Кишиневе поместил под арест на 30 дней восьмерых подозреваемых по делу о попытке заказного убийства лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка.

    Задержание подозреваемых в покушении на убийство в Кропивницком. Видео
    Полиция Кировоградской области/Youtube
    Задержание подозреваемых в покушении на убийство в Кропивницком

    Об этом заявил в понедельник РИА Новости замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок.

    "Все восемь задержанных получили в понедельник 30 дней предварительного ареста. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров", — сказал Бусуйок.

    По его словам, правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия. "Некоторые подозреваемые дают показания. На этом этапе изучаем их заявления. Мы продвигаемся все дальше. Практически каждый час проводятся какие-то следственные мероприятия, потому что раскрываются все новые и новые обстоятельства", — отметил Бусуйок. 

    "Мы не комментируем пока данные о заказчиках убийства. Потому что и по этой части ведутся следственные мероприятия. У нас есть вещественные доказательства и определенности на счет этого, но сейчас мы не будем их оглашать", — добавил прокурор. Ранее он сообщил, что речь идет о двух гражданах Молдавии, один из которых находится в Москве. Бусуйок еще раз подчеркнул, что в интересах следствия не может сообщить всех подробностей и имена фигурантов дела, отметив, что задержанным грозит от 15 до 20 лет заключения.

    Адвокат Дина Кодряну сообщила в понедельник журналистам, что сторона защиты подозреваемых намерена опротестовать решение инстанции о предварительном аресте.

    Восемь человек 7 апреля были задержаны на территории республики по подозрению в попытке покушения на Плахотнюка. Из них шестеро — граждане Молдавии и еще двое — граждане Украины.

    Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за убийство лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

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