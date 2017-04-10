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    Стар, да удал: британец нашел в советском танке золотых слитков на $2,5 млн

    (обновлено: )63620
    Британец купил танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки он нашел в топливном баке, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом, который и оценил находку.
    Золотые слитки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Британский коллекционер Ник Мид нашел в купленном на аукционе советском танке Т-54 пять золотых слитков общей стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов). Об этом сообщается в газете The Sun.

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    Как отмечается, 55-летний Мид купил танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки он нашел в топливном баке, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом, который и оценил находку. Коллекционер был так удивлен, что вызвал полицию, которая изъяла у него золото под расписку.

    "Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк", — заявил британец.

    Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. В то время он был захвачен войсками международной коалиции (Великобритания входила в нее) и доставлен в Соединенное Королевство.

    По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

    Напомним, советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night золотые олимпийские медали за победу на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов.

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