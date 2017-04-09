Сближение США и КНР: американские стратеги переиграли Россию - Яли

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. После встречи между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стороны сделали соответствующие заявления. Президент США сказал, что "заложена основа дружеских отношений", которые "будут носить длительный характер". Китайский руководитель в свою очередь отметил, что их странам следует усилить сотрудничество в военной сфере. Именно во время этой встречи Трамп проинформировал своего китайского коллегу о воздушной атаке США по авиабазе правительственных войск Башара Асада в Сирии.

Как внезапная дружба между США и Китаем повлияла на позицию России, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политолог-международник Максим Яли.

"Это достаточно тревожный сигнал для Кремля, потому что ранее говорилось о том, что Трамп будет бороться, в первую очередь, за Россию для того, чтобы перетянуть ее на свою сторону в возможном противостоянии с Китаем, но американские стратеги, советники в этом плане, можно сказать, переиграли, переигрывают — пока еще нельзя однозначно заявлять — российскую сторону. Я уверен, что столь теплая тональность заявлений и результатов первой встречи была сюрпризом в Кремле, и это, безусловно, сигнал и Кремлю, что главный стратегический партнер в возможном противостоянии с США за зоны влияния может оказаться как раз партнером США, и Россия останется в изоляции", — спрогнозировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что США готовы предпринять дополнительные шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке.