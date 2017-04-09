На выборах главы Южной Осетии будет второй тур - exit poll

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. На выборах президента Южной Осетии действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%. Об этом свидетельствуют данные exit poll, который проводился югоосетинской автономной некоммерческой организации "Академия социологического анализа".

Согласно информации, ожидается второй тур.

За сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8% и только 0,5% — против всех.

Всего было опрошено 2981 человек, 2360 отказались отвечать на вопросы.

Опрос проводился на 23 участках Цхинвала и районов Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 апреля, на выборах президента Южной Осетии открылись все 77 избирательных участков.