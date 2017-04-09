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    На выборах главы Южной Осетии будет второй тур - exit poll

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    Согласно информации, действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов - 36,9%. За сотрудника КГБ Алана Гаглоева проголосовали 16,8%.
    Голосование. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. На выборах президента Южной Осетии действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%. Об этом свидетельствуют данные exit poll, который проводился югоосетинской автономной некоммерческой организации "Академия социологического анализа".

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    Согласно информации, ожидается второй тур.

    За сотрудника КГБ Алана Гаглоева, согласно исследованию, проголосовали 16,8% и только 0,5% — против всех.

    Всего было опрошено 2981 человек, 2360 отказались отвечать на вопросы.

    Опрос проводился на 23 участках Цхинвала и районов Южной Осетии.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 апреля, на выборах президента Южной Осетии открылись все 77 избирательных участков.

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